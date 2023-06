Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ryu Hye Young, Pemain Drakor Adults

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut deretan rekomendasi drama Korea terbaru Ryu Hye Young yang bisa ditonton demi menghilangkan rasa bosan.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Ryu Hye Young, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Ryu Hye Young juga menyimpan cerita yang menarik.

Terbaru, Ryu dikabarkan membintangi drakor romantis berjudul Adults.

Agensi King Kong by Starship membenarkan bahwa artisnya akan tampil dalam serial tersebut.

Adapun Adults merupakan drakor yang menceritakan kisah suka dan duka dari wanita usia 30-an yang bekerja di dunia mode atau fashion.

Ryu Hye Young akan bermain sebagai Baek Ha Ah, seorang fashion marketer senior.

Selama sembilan tahun bekerja di bidang tersebut, dia dikenal sebagai pribadi yang cerdas.

Bae Ha Ah bermimpi untuk menjadi wanita karier yang elegan, tetapi kenyataannya dia justru hidup yang penuh dengan ketegangan karena bos dan koleganya.

Adapun Adults akan tayang di kanal YouTube The Handsome com.

Sayangnya, belum ada informasi perihal detail perilisan.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Ryu Hye Young.

1. Until the Morning Comes (2022).

2. Law School (2021).

3. Dear My Room (2018).

4. Reply 1988 (2015).

5. Spy (2015).

6. Heart to Heart (2015).

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)