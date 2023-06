Sinopsis Drama Korea Terbaru Queen of the Scene, Kisah Penulis Terjebak di Karya Sendiri

Drama Korea terbaru Queen of the Scene ini bersinopsis seorang penulis terjebak dengan hasil karyanya sendiri.

Drakor Queen of the Scene mulanya bercerita tentang seorang penulis drama Korea.

Dia membuat nama untuk dirinya sendiri dalam industri untuk kisah-kisah ekstrem yang penuh kejutan (makjang) tidak terduga.

Namun, ia ba-tiba masuk dan terjebak dalam ceritanya sendiri.

Penulis menghadapi serangkaian situasi saat dia mencoba melarikan diri dari tulisan kembali ke kenyataan.

Drakor Queen of the Scene dibintangi Gong Hyo Jin.

Usai membintangi drakor When the Camellia Blooms (2019), kini Gong Hyo Jin akan membintangi drakor Queen of the Scene.

Juga diketahui, Gong Hyo Jin membintangi drakor When The Stars Gossip (2024) bersama dengan Lee Min Ho.

Pada drakor Queen of the Scene, Gong Hyo Jin akan memerankan Kim Ma Ri.

Drama produksi kanal Netflix ini disutradarai oleh Lee Won Suk.

Sementara itu, naskah aslinya ditulis langsung oleh Kim Soo Ah.

Drama yang juga menghadirkan aktris Park Ha Sun ini bergenre komedi dan fantasi.