10 Rating Drama Korea Terbaru Juni 2023, The Real Has Come Turun

Ilustrasi. Rating drama Korea The Real Has Come.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut daftar rating drama Korea terbaru Juni 2023, ada drakor The Real Has Come.

Drama Korea The Real Has Come mengalami penurunan rating di episode terbarunya.

Doctor Cha dan Tale of the Nine Tailed juga mengalami penuruan rating.

Sementara, drakor Dr Romantic 3 ratingnya melesat.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (4/6/2023):

1. The Real Has Come (2023)

Perolehan rating The Real Has Come alami penurunan di angka 19 persen, setelah sempat melejit di angka 20,2 persen.

Dan di episode beberapa pekan yang lalu, ratingnya juga sempat menurun di angka 18,8 persen dari 19,8 persen.

Rating drama Korea terbaru ini memang mengalami naik turun, sebelumnya juga sempat merosot di angka 17,4 persen dari 20 persen.

Sebelumnya rating The Real Has Come sempat anjlok di angka 17,6 persen dari 20,4 persen.

Drakor terbaru yang tayang 25 Maret 2023 ini, mengisahkan tentang wanita hamil yang belum menikah dan membesarkan anaknya sendiri, bernama Oh Yeon Doo.

2. Doctor Cha (2023)

Rating Doctor Cha merosot di episode terbaru dengan mencetak 14,4 persen, sebelumnya sempat melonjak naik di angka 18,2 persen.

Pekan lalu juga ratingnya sempat merosot di angka 14,4 persen dari 18,5 persen.