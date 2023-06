Polres Mesuji Polda Lampung Ringkus Spesialis Pembobol Warung

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Anggota Reskrim Polsek Way Serdang bersama Tekab 308 Presisi Polres Mesuji, Polda Lampung, meringkus spesialis pembobol warung atau toko, Jumat (2/6/2023) malam.

"Dua pelakunya inisial AS (31) dan RK (17) berhasil diciduk, keduanya warga Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Mesuji," ungkap Kapolsek Way Serdang Iptu Bambang P mewakili Kapolres Mesuji, Polda Lampung, AKBP Yuli Haryudo, Minggu (4/6/2023).

Kedua pelaku diamankan karena telah melakukan curat di warung milik warga Desa Labuhan Batin pada 21 April 2023 lalu.

Kronologi penangkapan bermula pada Sabtu (3/6/2023) sekira pukul 23.30 WIB.

"Anggota Reskrim Polsek Way Serdang di backup Tekab 308 Presisi Polres Mesuji mendapat Informasi jika pelaku sedang berada di PT BDPB DIV II, Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang, Mesuji, sedang menjaga bibit sawit," bebernya.

Hingga akhirnya pelaku AS berhasil dibekuk sekira pukul 03.00 WIB dengan tim yang dipimpin langsung kapolsek.

Untuk pelaku RK diamankan di rumahnya dan kini keduanya dibawa ke mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari keterangan AS pernah, dia juga melakukan curat warung pada 2021 di Desa Labuhan Batin.

Mengenai kronologi pencurian terbaru pada 20 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB, korbannya menutup warung miliknya dengan kunci gembok sebelum pulang ke rumah.

Lalu pada pukul 01.00 WIB anak korban meminta kunci warung untuk mengambil mie instan.

Tidak lama berselang anak korban kembali lagi ke rumah dan memberitahu bahwa kunci tersebut tidak bisa karena dikunci dari dalam dan gembok sudah tidak ada.

"Mendapat informasi tersebut korban dan anaknya langsung menuju warung," jelasnya.

Setelah korban masuk ke dalam warung, kondisinya sudah berantakan serta melihat uang tunai yang disimpan di dalam laci sudah raib.

Selain itu barang berupa 80 bungkus rokok yang disimpan di dalam etalase juga hilang.

Atas terjadinya peristiwa tersebut korban mengalami kerugian mencapai Rp 9 jutaan dan melapor ke Polsek Way Serdang.

(Tribunlampung.co.id)