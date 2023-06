Pria Asal Negeri Agung Dibekuk Jajaran Polda Lampung Karena Rudapaksa Anak Tirinya Berulang Kali

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Unit PPA Satreskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung, meringkus pria berinisial SRY (36) asal Negeri Agung, Way Kanan.

"SRY dibekuk karena melakukan asusila terhadap anak usia 14 tahun yang tak lain anak tirinya," jelas Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra, Minggu (4/6/2023).

SRY dibekuk di salah satu kediaman warga di Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, pada Senin (29/5/2023).

Pelaku dilaporkan oleh KS (49) ke Polres Way Kanan pada 29 Mei 2023 oleh ibu kandung korban.

Pelaku dibekuk lantaran telah berulang kali berbuat asusila terhadap korban.

"Terungkapnya kasus ini pada 29 Mei 2023, saat ibu kandung dan korban serta terlapor dipanggil Andi (selaku Rukun Kampung)," beber dia.

Atas mediasi tersebut, SRY yang tidak lain merupakan ayah tiri korban mengakui perbuatannya bahwa pernah berbuat asusila terhadap korban.

Korban menerangkan telah dirudapaksa oleh SRY pada 2017, saat itu korban berusia 7 tahun atau saat masih duduk di bangku kelas 1 SD.

Berlanjut saat di kelas 2 SD di dalam kamar rumah korban.

Terakhir pada 20 Mei 2021, pelaku mengancam akan menyebarkan foto korban ke sekolah. Foto tersebut terlihat korban sedang mandi dan tidak berbusana.

"Ketika merudapaksa korban, disertai ancaman oleh pelaku dan saat ibu kandung korban tidak berada di rumah," katanya.

Akibat perbuatannya, pelaku terancam Pasal 81 ayat (3) atau 83 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Karena pelaku merupakan ayah tiri, pengasuh, keluarga, maka ancamannya dari ancaman pokok 15 tahun penjara ditambah 1/3 menjadi 20 tahun penjara," tandas dia.

(Tribunlampung.co.id)