Rekomendasi Drama Korea Terbaru Chang Ryul, Pemain Drakor The Love Story of Chunhwa

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Chang Ryul yang bisa dinikmati pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Chang Ryul, ada banyak drakornya yang bisa ditonton.

Terlebih, rekomendasi drama Korea terbaru Chang Ryul menyimpan banyak kisah menarik.

Terbaru, Chang Ryul akan membintangi drama berjudul The Love Story of Chunhwa.

Drama tersebut mengangkat genre romantis yang bercerita tentang kisah putri kerajaan yang mencari calon suami.

Dia tidak ingin menikah dengan calon dari sang raja.

Selain itu, The Love Story of Chunhwa juga akan mengikuti perjalanan putri kerajaan yang menjadikannya sebagai chunhwa (lukisan erotis).

Dalam serial tersebut, Chang Ryul akan berperan sebagai Choi Hwan, salah satu kandidat suami untuk Putri Hwa Ri.

Dia digambarkan berpikiran dangkal, suka uang dan wanita, tetapi sebenarnya sedang melindungi rahasianya.

Adapun The Love Story of Chunhwa akan diproduksi oleh rumah produksi Beyond J, yang menggarap drakor Nevertheless, The Killer’s Shopping List, dan lainnya.

Drakor terbaru Chang Ryul itu akan tayang pada 2024 mendatang.

Selain drakor The Love Story of Chunhwa, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Chang Ryul lainnya.

1. Bargain (2022).

2. The Golden Spoon (2022).