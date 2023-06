Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ki So Yu, Pemain Drakor The Good Bad Mother

Ilustrasi Ki So Yu. Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Ki So Yu.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Ki So Yu.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Ki So Yu, pencinta drakor bisa melihat aktingnya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Ki So Yu menyimpan banyak cerita menarik. Salah satunya adalah The Good Bad Mother.

Serial The Good Bad Mother bercerita tentang kisah jaksa yang hilang ingatan dan kembali ke masa kecilnya.

Pada drakor tersebut, Ki So Yu berperan sebagai Lee Ye Jin.

Ye Jin digambarkan sebagai anak dari Lee Mi Joo dan kembaran Seo Jin (Park Da On).

Pada drama The Good Bad Mother, Ki So Yu beradu akting dengan Ahn Eun Jin dan Lee Do Hyun.

Adapun serial ini, tayang sejak 26 April 2023 di JTBC setiap Rabu dan Kamis.

Selain drakor The Good Bad Mother, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Ki So Yu lainnya.

1. See You in My 19th Life (2023).

2. Strangers Again (2023).

3. Unlock My Boss (2022).

4. Becoming Witch (2022).

5. Our Blues (2022).

6. Hospital Playlist 2 (2021).

7. Love ft. Marriage & Divorce (2021).

8. Oh My Baby (2020).

9. My Dangerous Wife (2020).

10. Catch The Ghost (2019).

11. Witch's Love (2018).

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)