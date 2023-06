Sinopsis Drama Korea Terbaru Adults, Kisah Wanita Bekerja di Industri Fashion

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sinopsis drama Korea terbaru Adults yang bercerita tentang wanita pekerja di industri fashion.

Dalam sinopsis drama Korea terbaru Adults ini, wanita tersebut menghadapi berbagai tantangan di bidangnya.

Kemudian juga di sinopsis drama Korea terbaru Adults ini, juga hadapi tantangan di lingkungan tempat kerjanya.

Adults merupakan drakor yang menampilkan kehidupan sehari-hari yang dinamis wanita berusia 30-an yang bekerja di industri fashion.

Namun di balik itu sang tokoh juga harus menerima kesedihan dalam pekerjaanya.

Tokoh utama drakor Adults yakni Ryu Hye Young akan berperan sebagai Baek Ha Ah.

Dirinya adalah pemasar mode tahun kesembilan.

Untuk urusan pekerjaan Han Ah dikenal cerdas.

Kemudian dia juga ingin menjadi wanita karir yang elegan.

Tetapi kenyataannya, dia menjalani kehidupan kerja sehari-hari yang sengit karena bos dan rekan-rekannya.

Sebelumnya, Ryu Hye Young berperan dalam drama Until the Morning Comes (2022), kini Ryu Hye Young berperan di drakor terbaru berjudul Adults.

Namun, belum diketahui secara pasti soal jadwal tayangnya drama tersebut.

Selain Adults, Ryu Hye Young juga membintangi drakor The Good Man di tahun ini.

Bersama dengan Lee Dong Wook, Yoo Jae Myung, dan Jo Woo Jin.