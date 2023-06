Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Latpra Ops Bina Waspada Krakatau Tahun 2023

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, menggelar Latpra Operasi Bina Waspada Krakatau Tahun 2023 di aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, Senin (5/6/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Binmas Iptu Burhannuddin menyampaikan, Polres Way Kanan beserta jajarannya akan melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan Sandi 'Bina Waspada Krakatau 2023' selama 12 hari mulai 3-14 Juni 2023.

"Dengan mengedepankan giat binluh (pembinaan dan penyuluhan) yang didukung dengan kegiatan deteksi dan bantuan operasi dalam rangka pemeliharaan sitkamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Way Kanan," kata Iptu Burhannuddin.

Lanjutnya, latpra menyasar personel yang terlibat dalam Operasi Bina Waspada Krakatau.

"Kepada kanit binmas polsek jajaran dalam operasi ini agar melakukan binluh kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda tentang bahayanya paham radikalisme serta untuk mencegah masuknya paham radikalisme di Kabupaten Way Kanan," urainya.

Baca juga: Aipda Manuaba, Personel Jajaran Polda Lampung Rela Sisihkan Gaji untuk Anak Yatim di Lamtim

Baca juga: Jajaran Polda Lampung Bersama TNI Gagalkan Tawuran di Lampung Timur

Oleh sebab itu tujuan operasi ini untuk meniadakan atau meminimalkan terhadap paham radikalisme dan terbangunnya kondisi masyarakat dalam mencegah dan menangkal segala bentuk paham radikalisme.

Dalam paparannya PS Kasubbagbinops Iptu Indra Kirana menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Bina Waspada Krakatau 2022 dibagi menjadi 3 Satgas (Preemtif, Preventif, dan Bantuan Operasional).

Kasat intel Iptu Asep Komarudin menjelaskan kepada para personel yang terlibat bahwa ciri radikalisme dan intoleransi dalam kegiatan Oprasi Bina Waspada Krakatau 2023.

Iptu Asep menambahkan agar personel mengajak masyarakat jangan terlibat dan melibatkan diri dalam radikalisme/teroris serta Informasikan hal mencurigakan jika itu ada.

Kegiatan dipimpin Kasat Binmas Iptu Burhannuddin didampingi Kasat Intelkam Iptu Asep Komarudin, PS Kasubbagbinops Iptu Indra Kirana dengan dihadiri Kasiwas, para kanit binmas polsek jajaran dan personel yang terlibat dalam Operasi Bina Waspada Krakatau tahun 2023.

(Tribunlampung.co.id)