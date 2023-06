Raffi Ahmad Ajak Alan Walker ke Rumahnya, Disajikan Mie Kocok hingga Sate Ayam

Tribunlampung.co.id - Presenter Raffi Ahmad ajak DJ Alan Walker ke rumahnya di Andara.

Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad memberikan sajian makanan khas Indonesia kepada DJ Alan Walker.

Ada mie kocok, kue cubit hingga sate ayam.

Diketahui, Raffi Ahmad kerap mengundang sejumlah publik figur terkenal untuk mampir di kediamannya yang dijuluki rumah Sultan Andara.

Terbaru, Alan Walker mengunggah kunjungannya di rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui akun Instagram pribadinya, @alanwalkermusic.

Dalam postingannya, terlihat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebelumnya telah mengundang Alan Walker ke rumah Andara.

"Thank you so much @raffinagita1717 for inviting me to your home and teaching me about Indonesian food. I had blast!" tulis Alan Walker dikutip dalam Instagram-nya @alanwalkermusic, Senin (5/6/2023).

Dalam foto tersebut, Alan Walker tampak berdiri di atas mobil mewah milik Raffi Ahmad.

Tak hanya itu, Alan Walker juga sempat house tour di basement yang berisi koleksi mewah milik Raffi Ahmad.

Tak ketinggalan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga telah menyiapkan aneka jajanan khas Indonesia seperti mie kocok, kue cubit dan sate ayam yang disajikan spesial untuk menyambut Alan Walker.

Pun Alan Walker tampak menikmati makanan khas Indonesia tersebut.

"Trying out some local Indonesian food with the legends@raffinagita1717," tulis Alan Walker.

Sontak saja netizen ramai membicarakan momen Alan Walker yang mengunjungi Andara dan mencicipi aneka kuliner khas Indonesia tersebut.

Pasalnya, baru-baru ini Raffi Ahmad juga bertemu dengan legenda sepak bola Ricardo Kaka.