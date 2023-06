Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Woong In, Pemain Drakor The Good Bad Mother

Ilustrasi Jung Woong In. Rekomendasi drama Korea terbaru Jung Woong In bisa memberikan gambaran drakor apa saja yang pernah dibintanginya.

Tribunlampung.co.idm, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Woong In.

Selain itu, ada banyak cerita menarik di dalam rekomendasi drama Korea terbaru Jung Woong In.

Terbaru, Jung Woong In membintangi drama Korea terbaru The Good Bad Mother.

Drakor The Good Bad Mother bercerita tentang seorang jaksa yan hilang ingatan dan kembali bertingkah seperti anak usia tujuh tahun lagi.

Dia pun kembali hidup dengan ibunya yang dulu bersikap keras padanya.

Dalam drakor The Good Bad Mother, Jung Woong In diketahui berperan sebagai Oh Tae Soo.

Dia diceritakan mantan seorang jaksa yang kini mencalonkan diri sebagai calon presiden.

Oh Tae Soo digambarkan sebagai sosok pria yang kejam dan rela melakukan apapun demi menjalankan semua rencananya dengan lancar.

The Good Bad Mother tayang perdana pada 26 April 2023 di JTBC dan Netflix.

Diketahui kini sudah tayang 12 episode dari total 14 episode.

Sambil menunggu episode selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Jung Woong In.

1. Our Blooming Youth (2023)=

2. Insider (=2022)=