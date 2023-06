2 Senpi Diamankan Polres Lampung Timur Polda Lampung Saat Operasi Sikat Krakatau

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur – 2 senjata api diamankan Polres Lampung Timur, Polda Lampung, saat Operasi Sikat Krakatau 2023.

“Selain tersangka, kami amankan barang bukti 6 unit motor, 6 unit ponsel dan 2 unit senjata api rakitan,” ungkap Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung, AKBP M Rizal Muchtar, Selasa (6/6/2023).

Tak hanya itu, Polsek Pasir Sakti juga berhasil mengungkap kasus curanmor kurang dari 24 jam.

Yakni kasus curanmor yang terjadi di tempat ibadah yang dilakukan tersangka AY (44), warga Kecamatan Jabung.

“Tersangka AY mengambil motor milik korban yang sedang beribadah menggunakan kunci leter T. Setelah berhasil membawa motor korban," katanya.

Baca juga: Polda Lampung Dorong Unila Beri Beasiswa Polisi Berprestasi, Rektor Sambut Baik

Baca juga: Viral Pemalakan di Simpang Terbanggi Besar, Polres Lamteng Polda Lampung Bekuk Pelaku

"Tersangka berusaha melarikan diri, pada saat bersamaan 2 anggota Polsek Pasir Sakti yang sedang melakukan patroli melihat tersangka dan langsung melakukan penghadangan,” ungkapnya.

Mengetahui keberadaan petugas, tersangka menabrakkan motor hasil kejahatan ke petugas. Setelah menabrak petugas, tersangka berhasil diringkus anggota berikut barang bukti hasil kejahatan.

“Dari tangan tersangka AY berhasil diamankan 2 unit motor Honda hasil kejahatan,” beber dia.

Lebih lanjut, selain Polsek Pasir Sakti, Polsek Mataram Baru juga berhasil mengungkap kasus asusila yang terjadi pada 3 April 2023 lalu.

Tersangka AS warga Mataram Baru mengajak korban keliling menggunakan mobil setelah diberi minuman keras yang kemudian terhadap korban, pelaku melakukan aksi bejatnya.

“Pelakunya berikut barang bukti kendaraan roda empat milik pelaku telah diamankan," tandas dia.

Diketahui, Polres Lampung Timur meringkus 27 tersangka selama Operasi Sikat Krakatau (OSK) 2023 dari kasus yang masuk TO maupun non TO.

"Dari 27 tersangka itu, ada yang terlibat kasus curanmor, curat, dan penadah," ujar didampingi Wakpolres Kompol Sugandi Satria Nugraha dan Kasi Humas AKP Holili dalam konferensi pers di halaman mapolres.

Namun begitu kasus yang ditangani didominasi kasus curanmor.

(Tribunlampung.co.id)