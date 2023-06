9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoon So Hee, Pemain Drakor Heartbeat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Intip deretan rekomendasi drama Korea terbaru Yoon So Hee, pemain drakor terbaru Heartbeat.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Yoon So Hee punya beragam genre termasuk genre romantis.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Yoon So Hee juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti penggemarnya.

Usai membintangi drama Korea Ghost Doctor (2022), kini Yoon So Hee akan membintangi drakor romantis Heartbeat.

Diketahui Heartbeat memiliki dua pemeran utamanya yaitu Taecyeon 2PM dan Won Ji An.

Rencananya drama ini akan tayang pada 26 Juni 2023 mendatang.

Pada drakor bergenre romantis ini, Yoon So Hee akan berperan sebagai Na Hae-Won.

Selain drakor Heartbeat, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Yoon So Hee.

1. Ghost Doctor (2022).

2. The Spies Who Loved Me (2020).

3. Witch's Love (2018).

4. Meloholic (2017).

5. Because This Is My First Life (2017).

6. The Emperor: Owner of the Mask (2017).