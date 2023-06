Julian Jacob Balas Nyinyiran Soal Istrinya Baru 2 Minggu Melahirkan Langsung Kerja

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Artis Julian Jacob kena nyinyiran warganet soal istrinya Mirriam Eka sudah kembali bekerja.

Padahal, istri Julian Jacob itu baru dua mingguan melahirkan anak pertama mereka, Clover Rae Jacob.

Hal itu bermula saat Julian Jacob mengunggah postingan Mirriam Eka berada di atas panggung.

Penampilan Mirriam Eka memukau dengan balutan dres hitam saat manggung di acara Java Jazz Festival.

Namun, warganet justru menyoroti posisi Julian Jacob sebagai ayah dan suami dari Mirriam Eka.

Postingan Julian Jacob itu langsung dikomentari warganet.

“Yang kerja istrinya bang?” komentar warganet yang diunggah oleh Julian Jacob di Instastory-nya.

Julian Jacob pun membalas nyinyiran warganet itu dengan gaya bercanda.

Bahkan, dirinya menandai akun Instagram istrinya dengan keterangan meminta uang jatah bulanan.

“Iya nih. soalnya jahitan saya masih basah. :"). mamping mana uang bulananku? @mariaeka,” balas Julian Jacob dalam keterangannya.

Di postingan selanjutnya, Julian Jacob mengunggah penjelasan soal istrinya yang belum genap sebulan melahirkan namun langsung bekerja.

Pria berusia 28 tahun ini menyebut jika keinginan Mirriam Eka setelah melahirkan adalah bisa bekerja kembali.

“Ibu ini bandel guys. cita-cita dia cuma bisa kerja lagi. selama hamil dia sedih karena gabisa ngambil kerjaan yang nguras tenaga. jadi saat clover udah lahir, dia seneng banget bisa manggung lagi.

kemarin adalah kerjaan offair pertamanya setelah hampir setahun,” penjelasan Julian Jacob.

Kegigihan Mirriam Eka itu membuat Julian Jacob sebagai suami sekaligus ayah bangga dengan istrinya.

“Jadi dibela-belain walaupun sebenernya masih perlu banyak istirahat. but she rocked the stage! i'm so proud of her,” pungkas Julian Jacob. (Tribunlampung.co.id/Putri Salamah)