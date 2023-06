Rekomendasi Drama Korea Terbaru Han Da Gam, Pemain Drakor Mrs Durian

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Han Da Gam bagi pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Han Da Gam, pencinta drakor dapat mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Han Da Gam memiliki cerita yang menarik untuk disimak.

Terbaru, Han Da Gam bakal tampil dalam serial romantis terbaru berjudul Mrs Durian.

Serial tersebut bercerita tentang kisah perjalanan waktu yang mengikuti cerita keluarga konglomerat Dan yang berhubungan dengan dua wanita misterius.

Dalam drakor Mrs Durian, Ha Da Gam berperan sebagai Lee Eun Sung

Di sana, dia akan beradu akting dengan Park Joo Mi, Choi Myoung Gil, Kim Min Jun, dan lainnya.

Adapun drakor yang juga dikenal dengan judul Lady Durian tersebut tayang perdana pada 24 Juni 2023, setiap Sabtu dan Minggu melalui TV Chosun.

Selain Mrs Durian, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Han Da Gam selengkapnya.

1. The All-Round Wife (2021)

2. Graceful Friends (2020)

3. Touch (2020)

4. Let Me Introduce Her (2018)

5. Return (2018)

6. Blade Man (2014)

7. Golden Cross (2014)

8. Drama Special Series: A 400-Year-Old Dream (2011)

9. Grudge: The Revolt of Gumiho (2010)

10. Cinderella Man (2009)

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)