Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Hyo Jin, Pemain Drakor Diva of the Deserted Island

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Kim Hyo Jin yang bisa ditonton para pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Hyo Jin, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu rekomendasi drama Korea terbaru Kim Hyo Jin memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, Kim Hyo Jin membintangi drama Korea terbaru misteri Diva of the Deserted Island.

Drakor Diva of the Deserted Island bercerita tentang seorang gadis yang terdampar di pulau terpencil saat dalam perjalanan ke Seoul untuk mengikuti audisi menjadi penyanyi.

Serial tersebut disutradarai oleh Oh Choong Hwan dan penulis Park Hye Ryun, yang sebelumnya bekerja sama dalam drakor While You Were Sleeping dan Start-Up.

Adapun Kim Hyo Jin berperan sebagai Yoon Ran Joo, yang pernah menjadi bintang top yang glamor namun kini menjadi selebriti yang terlupakan di masa lalu tanpa penggemar.

Meskipun dia terlalu takut gagal untuk menghadapi tantangan baru, dia menghadapi titik balik dalam hidupnya setelah bertemu dengan penggemar beratnya, Seo Mok Ha.

Dalam drakor Diva of the Deserted Island, Kim Hyo Jin akan beradu akting dengan Park Eun Bin, Chae Jong Hyeop, Cha Hak Yeon, dan masih banyak lagi.

Diketahui drama tersebut tayang perdana pada paruh kedua tahun 2023 melalui tvN.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Kim Hyo Jin selengkapnya.

1. The Good Detective 2 (2022).

2. Lost (2021).

3. Private Lives (2020).