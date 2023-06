Polres Way Kanan Polda Lampung Amankan Keberangkatan Ratusan Calhaj Menuju Bandar Lampung

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengamankan keberangkatan ratusan calon jamaah haji (calhaj) menuju Asrama Haji di Bandar Lampung, Rabu (7/6/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna menyampaikan, pengamanan keberangkatan calon jamaah haji melibatkan 30 personel dari Polres Way Kanan dan dibantu 1 pleton Satpol PP, dishub dan BPBD Way Kanan.

Lanjut kapolres, pukul 08.00 WIB, Wakil Bupati Way Kanan berserta forkompimda melakukan pelepasan calhaj menuju Asrama Haji di Bandar Lampung menggunakan Bus Darmaduta sebanyak 8 unit.

Sementara pengawalan dari Satlantas Polres Way Kanan, 2 unit ambulance dari Dinkes Way Kanan, pengawalan dari Kemenag dan Kesra Kabupaten Way Kanan.

2 truk pembawa koper besar para calon jamaah haji terlebih dahulu berangkat sebelum acara pelepasan.

Untuk jumlah calon jamaah haji Kabupaten Way Kanan yang diberangkatkan menunaikan ibadah haji sebanyak 228 orang calon jemaah haji dan 70 persen lansia.

Adapun dengan rincian 109 orang laki-laki dan 118 orang perempuan dan 1 orang PHD (Pendamping Haji Daerah) Ustad Din Hadi dari Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Calon Jamaah Haji Kabupaten Way Kanan, didampingi oleh para petugas haji, yang terdiri dari Petugas PHD 1 Orang, Petugas TPHI 1 Orang, Petugas TPIHI 1 Orang, Petugas TKHI 3 Orang, untuk jumlah Kepala Rombogan (Karom) sebanyak 6 Orang, dan Kepala Regu (Karu) sebanyak 24 Orang.

Calon Jamaah Haji Way Kanan masuk dalam Kloter 43 Gelombang ke- 2 langsung Jeddah yang akan diterima di Asrama Haji Lampung pada pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya diterbangkan ke Kota Jeddah Arab Saudi bersama dengan CJH Bandar Lampung pada Kamis (8/6/ 2023).

pelepasan calhaj sendiri telah dilakukan di Depan Halaman Buay Pemuka (Lapangan) Pemkab Way Kanan pagi tadi.

Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Way Kanan Ali Rahman, Dandim 0427/WK Letkol Inf Charluly Rudi Jatmiko, Sekda Way Kanan Saiful, kakan depag Way kanan, forkompimda Way Kanan, personel Polres Way Kanan dan para tamu undangan.

(Tribunlampung.co.id)