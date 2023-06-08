Drakor Terbaru

9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kwon Yool, Pemeran I Have Waited a Long Time for You

Bintang drakor Kwon Yool mempunyai sejumlah rekomendasi drama Korea terbaru menarik.

Penulis: Fenty Novianti | Editor: Heribertus Sulis
zoom-inlihat foto 9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kwon Yool, Pemeran I Have Waited a Long Time for You
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru yang dapat dinikmati pecinta drakor diantaranya milik Kwon Yool. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru yang dapat dinikmati pecinta drakor diantaranya milik Kwon Yool.

Bintang drakor Kwon Yool mempunyai sejumlah rekomendasi drama Korea terbaru menarik.

Terdapat rekomendasi drama Korea terbaru Kwon Yool yang dapat disimak penggemar drakor.

Usai membintangi drama Love is for Suckers (2022), Kwon Yool akan berperan dalam drama I Have Waited a Long Time for You.

Drama ini akan memulai episode perdananya pada tanggal 26 Juli 2023 mendatang.

Selain Kwon Yool, drama ini memiliki pemeran utamanya yaitu Kim Ji Eun.

Drakor Rabu Kamis tersebut rencananya akan tayang di kanal ENA.

Berikut rekomendasi drakor Kwon Yool selain  I Have Waited a Long Time for You.

1. Love is for Suckers (2022).

2. Mental Coach Jegal (2022).

3. No, Thank You 2 (2022).

4. Dali and Cocky Prince (2021).

5. Voice 4 (2021).

6. No, Thank You (2020).

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Sumber: Tribun Lampung
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