9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kwon Yool, Pemeran I Have Waited a Long Time for You

Terdapat rekomendasi drama Korea terbaru Kwon Yool yang dapat disimak penggemar drakor.

Usai membintangi drama Love is for Suckers (2022), Kwon Yool akan berperan dalam drama I Have Waited a Long Time for You.

Drama ini akan memulai episode perdananya pada tanggal 26 Juli 2023 mendatang.

Selain Kwon Yool, drama ini memiliki pemeran utamanya yaitu Kim Ji Eun.

Drakor Rabu Kamis tersebut rencananya akan tayang di kanal ENA.

Berikut rekomendasi drakor Kwon Yool selain I Have Waited a Long Time for You.

1. Love is for Suckers (2022).

2. Mental Coach Jegal (2022).

3. No, Thank You 2 (2022).

4. Dali and Cocky Prince (2021).

5. Voice 4 (2021).

6. No, Thank You (2020).