Rekomendasi Drama Korea Terbaru Thriller Tayang Juni 2023, Ada Drakor Revenant

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru bergenre thriller tayang Juni 2023, salah satunya ada drakor Revenant (2023).

Rekomendasi drama Korea terbaru bergenre thriller yang tayang Juni 2023 ada banyak.

Salah satu rekomendasi drama Korea bergenre thriller tayang adalah drakor milik Kim Tae Ri yaitu Revenant (2023).

Rencananya Revenant akan tayang pada 23 Juni 2023 mendatang.

Drama milik Kim Tae Ri ini tepatnya akan memulai episode perdananya di kanal SBS dan Disney+ Hotstar.

Selain kehadiran mantan pemain drakor Twenty Five Twenty One (2022), drakor ini juga dibintangi oleh Oh Jung Se, Hong Kyung, Park Ji Young dan Jin Sun Kyu.

Agar tak penasaran, berikut Tribunlampung.co.id merangkum drakor bergenre thriller tayang Juni 2023.

1. Lies Hidden in My Garden (2023).

Drakor ini akan tayang pada 19 Juni 2023 di kanal ENA.

Lies Hidden in My Garden adalah drakor thriller menegangkan tentang dua wanita yang menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda.

Namun, bau mencurigakan di salah satu halaman belakang mereka akhirnya menyatukan keduanya dengan cara yang tidak pernah mereka duga.

Kim Tae Hee berperan sebagai Joo Ran, seorang wanita yang menjalani kehidupan yang sempurna di rumah yang sempurna sampai dia menyadari bau mayat yang berasal dari halaman belakang rumahnya.

Sementara Lim Ji Yeon berperan sebagai Sang Eun, seorang korban kekerasan dalam rumah tangga yang bermimpi untuk melarikan diri. realitas nerakanya.

2. Mrs. Durian (2023).

Drakor ini rencananya akan tayang pada 24 Juni 2023 mendatang di kanal TV Chosun.

Drama ini menghadirkan aktor dan aktris ternama.

Diantaranya Park Joo Mi, Choi Myung Gil, Kim Min Joon, Han Da Gam dan Jeon No Min.

Drama ini akan mengisahkan yang berjalan melalui waktu dan mengikuti keluarga chaebol Dan yang terjerat dengan dua wanita misterius.

3. Revenant (2023).

Drakor ini rencananya akan tayang pada 23 Juni 2023 di kanal SBS dan Disney+.

Pemain dalam drama bergenre thriller ini diantaranya ada Kim Tae Ri, Oh Jung Se, Hong Kyung dan Park Ji Young.

Drama ini adalah sebuah thriller misteri okultisme di mana seorang wanita dirasuki oleh roh jahat dan seorang pria yang dapat melihat kejahatan tersebut.

Roh di dalam tubuh manusia menggali kematian misterius yang mengelilingi lima benda suci.

Kim Tae Ri berperan sebagai Goo San Young, yang dirasuki roh jahat setelah menerima kenang-kenangan milik mendiang ayahnya yang seharusnya tidak pernah dia terima.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)