Polres Way Kanan Polda Lampung Sambangi Ponpes Bahrul Ulum

Polres Way Kanan menyambangi pengurus/ guru dan santri di Ponpes Bahrul Ulum

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, menyambangi pengurus, guru dan santri di Ponpes Bahrul Ulum, Kampung Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan. Jumat (9/6/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatbinmas AKP Burhanuddin menyampaikan, kegiatan Jumat Curhat ini dilakukan sebagai acuan dalam Program Quick Wins Presisi guna meningkatkan optimalisasi pelayanan kepolisian.

Burhan mengajak pimpinan dan pengurus Bahrul Ulum, untuk berpartisipasi dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Way Kanan.

"Kegiatan ini juga sebagai salah satu langkah untuk bersinergi menangkal radikalisme dan intoleransi demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," kata dia.

Lanjut Burhan, kepolisian siap membantu dan bekerjasama dengan dengan Ponpes Bahrul Ulum dalam hal memberikan sosialisasi tentang kenakalan remaja.

Termasuk mengenai tindakan kriminal, etika berlalu lintas dan cerdas aman bermedia sosial kepada para santri di Ponpes Bahrul Ulum.

Tentunya, perlu disadari bahwa tindakan kriminal membawa senjata tajam dan melakukan bullying (perundungan) dalam bentuk kekerasan fisik yang bisa berakibat fatal akan berujung pidana.

"Oleh karena itu, kami berpesan apabila terjadi suatu permasalahan sekecil apapun di lingkungan ponpes bahkan menjadi korban kejahatan, ceritakan dengan orang terdekat dan dipercaya," pintanya.

"Lalu segera berikan informasi kepada polri sehingga dapat ditindaklanjuti,” lanjut dia.

Pimpinan Ponpes Assidiqiyah 11 Ustadz Imam Murtado menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan Polres Way Kanan beserta rombongan ke ponpes ini.

"Semoga dengan adanya kegiatan Jumat Curhat bisa membawa banyak manfaat dan kami siap membantu dan mendukung polri dalam rangka menjaga kamtibmas agar tetap kondusif,” terangnya.

Kegiatan dihadiri pengurus Ponpes Bahrul Ulum Ustadz Azis, Kanit Bintibsos Sat Binmas Polres Way Kanan Aipda Furcon, Banit Sat Intelkam Polres Way Kanan Bripda Rizki Fahrezi dan para santri Ponpes Bahrul Ulum.

