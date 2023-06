Rekomendasi Drama Korea Terbaru Won Ji An, Pemain Drakor Romantis Heartbeat

Ilustrasi Won Ji An. Rekomendasi drama Korea terbaru Won Ji An.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Won Ji An yang bisa dinikmati pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Won Ji An, pencinta drama bisa mengetahui drakor apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Won Ji An memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, Ji An mendapatkan peran di dalam drakor fantasi romantis Heartbeat.

Di sana, dia berperan sebagai Joo In Hae.

Drakor Heartbeat sendiri merupakan cerita tentang manusia setengah vampir Seon Woo Hyul dengan Joo In Hae.

Seon Woo Hyul (Taecyeon 2PM) ingin menjadi manusia seutuhnya tetapi terhalang masalah perbedaan hari di dunianya dengan dunia manusia.

Sementara Joo In Hae (Won Ji An) digambarkan sebagai perempuan yang dianggap tidak memiliki sisi kemanusiaan.

Keduanya pun kemudian tinggal bersama.

Dalam serial tersebut, Won Ji An tidak hanya beradu akting dengan Teacyeon 2PM, melainkan juga Yoon So Hee, Park Kang Hyun, Go Gyu Pil, dan lainnya.

Rencananya, drakor Heartbeat atau yang juga dikenal dengan judul My Heart is Beating akan ditayangkan perdana pada 26 Juni 2023 mendatang.

Adapun serial tersebut dapat disaksikan di kanal televisi KBS2.

Sambil menunggu penayangan episode pertama, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Won Ji An.

1. Happy Boy (2023)