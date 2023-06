9 Rating Drama Korea Terbaru Juni 2023, Drakor Battle for Happiness Bernasib Baik

Ilustrasi poster drakor Battle for Happiness. Rating drama Korea terbaru Juni 2023, drakor Battle for Happiness bernsaib baik.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru yang mempunyai perubahan tren Juni 2023 ini.

Diketahui sejumlah drama Korea terbaru mempunyai tingkatan rating yang berbeda-beda.

Keberadaan rating drama Korea terbaru ini bisa menjadi indikator drakor yang sedang digandurngi penggemarnya.

Perolehan rating drama Korea terbaru Juni 2023 kembali memperlihatkan perubahan.

Di klasemen terbarunya, rating drama Korea terbaru Juni 2023 khususnya pada drakor Battle for Happiness mengalami kenaikan.

Sedangkan drakor The Real Has Come mengalami kenaikan rating di episode terbarunya.

Begitu pula dengan drama The Good Bad Mother, yang mengalami nasib baik pada episode terakhirnya.

Berikut ini deretan rating drama Korea terbaru Juni 2023 selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Jumat (9/6/2023).

1. Battle for Happiness

Drakor Battle for Happiness bernasib baik di episode terbarunya.

Drama tersebut berhasil mendapatkan skor 1,2 persen.

Sementara sebelumnya, rating drakor Battle for Happiness lesu di bawah 1 persen yakni 0,8 persen.

Dua episode terdahulunya juga hanya berada di angka 0,9 persen dan 0,7 persen.

Drama Korea terbaru yang tayang 31 Mei 2023 mengisahkan tiga orang ibu yang bersaing sengit di media social.