Warga Bantaran Sungai Way Belu Tanggamus Khawatir Banjir Akibat Curah Hujan Tinggi

Bantaran Sungai Way Belu yang terlihat sudah mulai terkikis oleh aliran air Sungai Way Belu hingga mendekati ke rumah warga

Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Intensitas hujan yang tinggi membuat volume air Sungai Way Belu meningkat di Pekon Negara Batin Kecamatan Kota Agung Barat Tanggamus, Lampung.

Dengan meningkatnya volume air Sungai Way Belu ini juga meningkat ancaman banjir bagi masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Way Belu Tanggamus, Lampung

Selain volume air Sungai Way Belu Tanggamus, Lampung meningkat ancaman banjir juga datang dari pertemuan dia sungai yaitu Sungai Way Belu dan Sungai Way Awi.

Atas hal itu juga jarak rumah warga dengan bibir sungai juga semakin dekat akibat tergerusnya dinding Sungai oleh air.

Yuliana yang merupakan warga setempat mengatakan, jika banjir datang air bisa memasuki hingga dapur miliknya.

"Kalau sudah banjir, airnya sampai dapur rumah saya," kata Yuliana, Sabtu (10/6/2023).

Yuliana juga berharap agar Bupati Tanggamus, Lampung beserta pemerintah daerah segera menanggul bantaran sungai.

Dengan begitu air yang mengalir di sungai tidak lagi menggerus bibir sungai.

"Kepada ibu Bupati Tanggamus Dewi Handayani, saya minta segera di ditanggul walaupun tanggul darurat ini ini bahaya," harapnya.

Dirinya juga mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya yang tinggal bersamanya di rumah tersebut.

Maka dari itu Yuliana meminta agar masalah ini dapat diperbaiki oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Lampung.

"Saya minta segera mungkin secepat mungkin ini harus diproses pak ini sekali banjir lagi ini bisa hanyut rumah saya," kata dia.

Ia menambahkan, pihak dari Kecamatan Kota Agung Barat Tanggamus, Lampung juga sudah pernah melakukan pengecekan di lokasi.

Namun Yuliana mengaku, hingga saat ini belum ada tindak lanjut setelah pihak kecamatan melakukan pengecekan.