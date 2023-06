Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Hyun Joon, Pemain Drakor See You in My 19th Life

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Hyun Joon.

Lewat rekomendasi drama Korea Jung Hyun Joon, pencinta bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintangi olehnya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Jung Hyun Joo menyimpan banyak cerita seru.

Terkini, Jung Hyun Joo siap menghibur para penggemarnya melalui drama See You in 19th Life.

Drakor tersebut merupakan drama romantis yang menceritakan kisah seorang wanita yang punya kemampuan berinkarnasi selama ribuan tahun.

Pada kehidupannya ke-19, wanita itu kemudian mencari seorang pemuda yang pernah ditemuinya saat menjalani kehidupan sebelumnya.

Adapun Jung Hyun Joo mendapatkan peran sebagai Moon Seo Ha versi masa kecil.

Di drakor See You in My 19th Life, Jung Hyun Joo akan beradu akting dengan Lee Bo Young, Kim Yoo Mi, Kim Si Ah, dan masih banyak lagi.

Rencananya, drama romantis ini akan tayang perdana pada 17 Juni 2023 di tvN dan Netflix.

Sambil menunggu episode perdana tayang, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Jung Hyun Joon lainnya.

1. Bad Prosecutor (2022).

2. The One and Only (2021).

3. Moonshine (2021).

4. Voice 4 (2021).

5. Mine (2021).

6. Beyond Evil (2021).

7. Sisyphus: The Myth (2021).

8. Hera: The Goddess of Revenge (2020).

9. The King: Eternal Monarch (2020).

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)