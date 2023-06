Rekomendasi Drama Korea Terbaru See You in My 19th Life, Kim Yoo Mi Kembali ke Usia 18 Tahun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Yoo Mi masuk sebagai watchlist.

Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Kim Yoo Mi karena menyimpan banyak cerita yang menarik.

Rekomendasi drama Korea terbaru Kim Yoo Mi beri informasi mengenai drakor yang dibintanginya, seperti See You in My 19th Life.

Kini Kim Yoo Mi memang dapatkan peran dalam drakor romantis See You in My 19th Life.

Dalam drakor Kim Yoo Mi jadi tokoh wanita yang memiliki kemampuan untuk melakukan reinkarnasi selama ribuan tahun dan masih mengingat kisah masa lalunya.

Di kehidupannya yang ke-19, wanita tersebut ingin kembali bertemu dengan pria yang pernah ditemuinya pada kehidupan ke-18.

Dalam serial See You in My 19th Life, Kim Yoo Mi berperan sebagai Jo Yoo Seon, ibu dari Yoon Joo Won.

Setelah mendapatkan hidup yang bahagia dengan keluarga yang harmonis dan tak kekurangan, Jo Yoo Seon dipenuhi dengan rasa marah dan bersalah pasca putrinya meninggal dunia.

Pada drakor tersebut, Kim Yoo Mi bakal beradu akting dengan Lee Bo Young dan masih banyak lagi.

Rencananya, See You in My 19th Life akan tayang perdana pada 17 Juni mendatang di tvN dan Netflix.

Sambil menunggu penayangan perdananya, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Kim Yoo Mi lainnya.

1. National Death Penalty Vote (2023).

2. 80 Billion Boy (2023).

3. Hello, Me! (2021).