8 Rating Drama Korea Terbaru Juni 2023, Tale of the Nine Tailed 1938 Berakhir

Ilustrasi, rating drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1938.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Daftar rating drama Korea terbaru di Juni 2023, ada drama Korea Tale of the Nine Tailed 1938.

Drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1938 berakhir dengan rating tinggi.

Perolehan rating drama Korea terbaru The Real Has Come masih tertinggi di penayangan Sabtu-Minggu.

Rating episode terbaru The Real Has Come meroket.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Senin (12/6/2023):

1. Tale of the Nine Tailed 1938 (2023) - END

Drakor terbaru Tale of the Nine Tailed 1938 mengakhiri penayangannya dengan rating tinggi yakni 8 persen.

Sedangkan, rating drama Tale of the Nine Tailed 1938 merosot di angka 4,7 persen, setelah sempat naik 6,6 persen dari 5 persen dan 6,7 persen.

Sebelumnya, rating drakor terbaru ini juga sempat menurun di angka 5,3 persen dari 6,9 persen.

Tale of the Nine Tailed 1938 juga mengalami penurunan rating dengan mencetak 5,3 persen dari 6,9 persen.

2. The Real Has Come (2023)

Perolehan rating The Real Has Come tertinggi di penayangan Sabtu dan Minggu.

Rating drakor The Real Has Come meroket di angka 21 persen, sebelumnya menurun di angka 19,4 persen dari 20 persen.

Beberapa episode terakhir, perolehan rating The Real Has Come fluktuatif yakni dari rating 19 persen dan 20,2 persen.