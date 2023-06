9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Na In Woo, Pemeran Drakor Longing for You

Ilustrasi poster drakor. Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Na In Woo, pemain drakor Longing for You.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Na In Woo, pemain drakor Longing for You.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Na In Woo memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Na In Woo punya genre yang menarik seperti misteri.

Usai membintangi drama Korea The Golden Spoon (2022), kini Na In Woo akan berperan pada drama Longing for You.

Pada drakor ini, Na In Woo akan berperan sebagai Oh Jin Sang.

Rencananya, Longing for You akan tayang pada 26 Juli 2023.

Drakor ini akan tayang dengan jumlah 14 episode bergenre aksi dan thriller.

Selain itu, drama ini disutradarai oleh Han Cheol Soo dan Kim Yong Min.

Sedangkan penulis asli drama ini adalah Kwon Min Soo.

Rekomendasi drakor terbaru Na In Woo

1. The Golden Spoon (2022).

2. Cleaning Up (2022).

3. Jinxed at First (2022).

4. Her Bucket List (2021).