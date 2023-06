Polsek Way Tuba Polda Lampung Ringkus Pelaku Curat Juncto Penadah HP di Kampung Ramsai

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Presisi Polsek Way Tuba, Polres Way kanan, Polda Lampung, meringkus pelaku curat juncto penadah di Kampung Ramsai, Kecamatan Way Tuba.

"Tersangka inisial AR (38) berdomisili Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan," beber Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Way Tuba Iptu Yudhianto, Senin (12/6/2023).

Kronologi penangkapan pada Jumat (9/6/2023) sekira pukul 15.00 WIB, Tekab 308 Polsek Way Tuba melakukan pemeriksaan terhadap R (istri dari tersangka AR) selaku saksi atas kasus penipuan dan penggelapan yang sedang berada di Polres Way Kanan.

Ketika dilakukan pemeriksaan, Petugas menemukan barang bukti HP yang saat itu dibawa oleh R dan menurut keterangannya, HP tersebut adalah milik AR (suaminya) yang saat ini sedang ditahan di Polres Way Kanan.

Setelah itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, hasilnya tersangka mengakui bahwa HP tersebut adalah miliknya yang didapat dari hasil gadaian sebelum tersangka ditangkap oleh Polsek Bumi Agung, Polres Way Kanan pada 19 April 2023 lalu.

"Pelaku diancam Pasal 363 KUHP juncto Pasal 480 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal empat tahun," ungkapnya.

Kronologis kejadian sendiri pada hari Senin, 17 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB pada saat Tamrin Jamal bangun tidur dan akan mengambil 2 HP yang yang sebelumnya ditaruh di atas meja TV, ternyata sudah tidak ada.

Setelah itu, Tamrin menuju ruang dapur, melihat sepeda motor Honda Supra x 125 yang tadinya diparkirkan di ruang dapur juga tidak ada dan pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka.

Akibat peristiwa pencurian tersebut pelapor mengalami kerugian berupa 1 motor Honda Supra X 125 warna hitam juga HP dan melaporkan ke Polsek Way Tuba untuk ditindaklanjuti.

