Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ha Do Kwon, Pemain Drakor Tale of The Nine-Tailed 1938

Ilustrasi Ha Do Kwon. Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Ha Do Kwon, salah satunya drama Tale of the Nine-Tailed 1938.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Ha Do Kwon yang dapat dinikmati pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Ha Do Kwon, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang dibintanginya.

Selain itu rekomendasi drama Korea terbaru Ha Do Kwon memiliki cerita yang menarik.

Terbaru Ha Do Kwon membintangi drama terbaru berjudul Tale of The Nine-Tailed 1938.

Tale of The Nine-Tailed 1938 merupakan drakor lanjutan dari drama Tale of The Nine-Tailed yang tayang pada 2021 lalu.

Drama tersebut mengangkat kisah mengenai manusia setengah gumiho (rubah mistis) yang berusaha kembali masa sekarang setelah kembali ke masa lalu tepatnya pada tahun 1938.

Dalam serial itu, Ha Do Kwon berperan sebagai Kato Ryuhei.

Dia digambarkan akan menikah dengan salah satu tokoh Yi Yeon.

Di drama Tale of the Nine Tailed 1938 , Ha Do Kwon beradu akting dengan Lee Dong Wook, Seonwoo Eun Ho, dan lainnya.

Diketahui drakor tersebut sudah tayang perdana pada 11 Juni 2023 di tvN dan TVING.

Serial itu tayang setiap Sabtu dan Minggu.

Sambil menunggu episode terbarunya, berikut ini rekomendasi drama Korea Lee Dong Wook.

1. Today's Webtoon (2022)

2. Bloody Heart (2022)