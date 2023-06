Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Young Ji, Ada Drakor Tale of the Nine-Tailed 1938

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kim Yong Ji.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Yong Ji, pencinta drakor dapat mengetahui drama apa saja yang dibintanginya.

Selalui rekomendasi drama Korea terbaru Kim Yong Ji menyimpan banyak kisah menarik.

Terkini, Yong Ji mendapatkan peran di dalam drama Korea terbaru Tale of the Nine-Tailed 1938.

Drama ini merupakan lanjutan drakor Tale of the Nine-Tailed yang tayang pada 2020 lalu.

Pada serial tersebut, Kim Yong Ji mendapatkan peran Sunwoo Eun-Ho.

Di drakor Tale of the Nine-Tailed 1938, Sunwoo Eun Ho, tokoh yang diperankan oleh Yong Ji dipaksa menikah dengan Kato Ryuhei (Ha Do Kwon).

Namun pernikahan mereka akan diganggu oleh Yi Yeon (Lee Dong Wook) demi menyelamatkan Sunwoo Eun Ho.

Adapun drakor Tale of the Nine-Tailed 1938 tayang perdana pada 11 Juni 2023 di tvN dan TVING, setiap Sabtu dan Minggu.

Sambil menunggu episode terbarunya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Kim Yong Ji.

1. Somebody (2022)

2. Tale of the Nine Tailed (2020)

3. The King: Eternal Monarch (2020)

4. The Lies Within (2019)

5. Watcher (2019)

6. Mr. Sunshine (2018)

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)