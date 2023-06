Universitas Teknokrat Indonesia Gelar Pentas Islami XVI, Diikuti 326 Pelajar se-Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pentas islami ke-16 dengan tema "Semarakkan semangat Muslim Berprestasi Menuju Generasi Unggul" rutin diselenggarakan setiap tahunnya oleh Universitas Teknokrat Indonesia.

Pentas islami ini bertujuan untuk memperkuat iman dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT melalui berbagai pertunjukan dan penampilan seni yang Islami.

Acara ini diadakan pada 8 juni 2023 di Gelanggang Mahasiswa Dr. HM. Nasrullah Yusuf Universitas Teknokrat Indonesia dengan dihadiri oleh siswa SMA/SMK/MA sebanyak 450 peserta dari 45 sekolah di lampung.

Pentas islami ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, ada 13 cabang lomba yang terdiri dari dai daiyah, qori qoriah, tahfidz juz 30, desain poster islami, kaligrafi, cerpen islami, podcast islami, film pendek islami, nasyid, adzan, cipta baca puisi, LCTI, hadroh dan rebbana.

Adapun SMA/SMK/MA dari kota bandar lampung dan kabupaten yang ada di lampung, sebagai berikut:

Dari Bandar Lampung SMAN 10 Bandar Lampung, SMAN 13 Bandar Lampung, SMAN 14 Bandar Lampung, SMK PGRI 2 Bandar Lampung, SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, SMA IT Quran Qordhova, SMA Quran Darul Fattah, SMAIT Fitrah Insani Bandar Lampung, SMK Cendikia Farma Husada, MA Hasanuddin Teluk Betung Bandar Lampung, MA Jabal An Nur Al Islam, MA Dewan Da'wah Bandar Lampung, SMA Al-Azhar.

Dari Kabupaten Lampung Selatan SMK Negeri 1 Kalianda, SMK Swadhipa 2 Natar, SMA Mutiara Natar, SMK Budi Karya Natar, SMK Amal Bakti Jatimulyo, Ma Al-Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan, Ma Ma'arif Sidoharjo dan Ma Banii Sa Liim. Dari sekolah kabupaten Pesawaran MA Diniyyah Putri Lampung, Mas Al-Hidayat Gerning, SMKN 1 Padang Cermin dan Sma Qur'an Nurul Huda Pesawaran. Dari Kabupaten Pringsewu MA Nurul Huda Pringsewu, SMK Patria Gadingrejo, SMAN 1 Pringsewu, SMAIT Insan Mulia Boarding School Pringsewu, SMK Nurul Huda Pringsewu. Dari Metro SMA Muhammadiyah At-Tanwir Metro, SMK Muhammadiyah 3 Metro, SMK Darul A'mal Kota Metro.

Dari Lampung Tengah SMA IT Smart Insani dan SMAN 1 Terusan Nunyai. Dan dari Lampung Utara SMAN 2 Kotabumi. Dari Tanggamus SMKN 1 Talang Padang, Lampung Timur SMA IT Baitul Muslim, SMK Bima Sakti Batanghari Nuban Lampung Timur, SMK Integral Minhajuth Thullab Pekalongan, SMKN 1 Braja Selebah Lampung Timur, SMKN 1 Raman Utara, dari Waykanan MA Islamiyah Way Kanan dan SMK Al Fajar Kasui Way Kanan dan Tangerang SMA Al Wildan Islamic School.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan M. Najib Dwi S., S.Kom., M.T., Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan Staf Manajemen di lingkungan Universitas Teknokrat Indonesia, Dewan Juri PI 16, guru pendamping dari sekolah dan UKMI Arrahman.

Pentas islami ke 16 pada tahun ini juara umum diraih oleh MA Islamiyah Way Kanan. Adapun kejuaraan yang lain diraih oleh SMA/SMK/MA berikut:

A. Lomba Desain Poster Islami, Juara:

1. SMK Swadhipa 2 Natar - Arief Rava Maulana

2. SMK NEGERI 1 BRAJA SELEBAH Lampung Timur - Rima Noviyana

3. SMK Swadhipa 2 Natar - Devwan Hidayawan