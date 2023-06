Rekomendasi Drama Korea Terbaru Oh Jung Se, Diincar The Return of Kwon Baek

Ilustrasi Oh Jung Se. Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Oh Jung Se.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Oh Jung Se.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Oh Jung Se, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Oh Jung Se memiliki cerita yang menarik.

Kini, Oh Jung Se dilaporkan mendapatkan tawaran akting di drama berjudul The Return of Kwon Baek.

Dia bahkan diincar untuk menjadi pemeran utama dalam serial bergenre hukum tersebut.

Sayangnya belum ada informasi lebih lanjut mengenai sinopsis dan artis lain yang juga diincar untuk bermain di dalam drakor The Return of Kwon Baek.

Akan tetapi, drama tersebut dikabarkan bakal diproduksi oleh Raemong Raein Co.

Selain itu, Oh Jung Se juga belum membuat keputusan mengenai tawaran yang datang padanya itu.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini sederet rekomendasi drama Korea terbaru Oh Jung Se, yang dilansir dari laman Asianwiki.

1. When the Stars Gossip (2023).

2. Revenant (2023).

3. Sweet Home Season 3 (TBA).

4. Sweet Home Season 2 (TBA).

5. Little Women (2022).