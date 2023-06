Rekomendasi Drama Korea Terbaru The Real Has Come, Dibintangi Pemain Drakor Jung Eui Jae

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sejumlah rekomendasi drama Korea terbaru menarik dibintangi oleh pemain drakor Jung Eui Jae.

Penggemar dapat menikmati rekomendasi drama Korea terbaru Jung Eui Jae yang menyuguhkan cerita romantis.

Serial drama Korea Jung Eui Jae ini menjadi salah satu rekomendasi drakor yang lagi hits.

Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Eui Jae.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Jung Eui Jae, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Jung Eui Jae juga banyak menyimpan cerita menarik untuk diikuti.

Terbaru, Jung Eun Jae mendapatkan peran di drama terbaru The Real Has Come.

Drakor tersebut merupakan drama romantis seorang janda anak satu dengan dokter kandungan.

Karena terdesak suatu masalah, mereka berpura-pura menjadi pasangan kekasih.

Dalam serial itu, Jung Eun Jae berperan sebagai Kim Joon Ha.

Kim Joon Ha digambarkan sebagai mantan kekasih dan ayah kandung dari anak Oh Yeon Do.

Sayangnya, dia berselingkuh lalu pergi ke Amerika Serikat.

Pada serial The Real Has Come, Jung Eun Jae beradu akting dengan Baek Jin-Hee, Ahn Jae-Hyeon, Cha Joo-Young, dan masih banyak lagi.

Diketahui drama tersebut tayang sejak 25 Maret 2023 dan hingga kini masih tayang di KBS2 lantaran memiliki total 50 episode.