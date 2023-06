Startup NUXCLE di Nobatkan Sebagai Best of The Best Program NextDev dari Telkomsel

Telkomsel menobatkan Startup Nuxcle sebagai best of the best program NextDev tahun ke-8.

Predikat yang diberikan kepada Nuxcle ini sebagai bentuk komitmen Telkomsel dalam membuka berbagai peluang perubahan dan peningkatan yang inklusif ekosistem digital nasional.

Komitmen ini dengan memperkuat fundamental para pelaku early-stage digital startup untuk tumbuh secara berkelanjutan melalui program impact incubator, NextDev Telkomsel.

Predikat tersebut diberikan Telkonsel pada agenda NextDev Final Pitching yang berlangsung bertepatan dengan rangkaian konferensi teknologi NextDev Summit pada 7-8 Juni 2023.

Telkomsel mengumumkan Nuxcle sebagai peraih Best of The Best Startup Program NextDev Telkomsel tahun ke-8.

Startup Nuxcle mengembangkan kendaraan listrik berupa skateboard listrik, electric bikes (prototype), dan electric scooter (prototype).

Serta membuka layanan konversi kendaraan listrik untuk kendaraan roda dua konvensional di Indonesia dengan menggunakan bahan daur ulang.

Dengan inovasinya di bidang green and clean tech, Nuxcle membantu masyarakat Indonesia untuk menghemat lebih dari 5 kali lipat biaya bulanan untuk pembelian bahan bakar.

Sembari memperlambat laju pemanasan global dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular yang berfokus pada proses reducing, reusing, dan recycling.

Atas keikutsertaan dan pencapaian selama berlangsungnya gelaran Program NextDev tahun ke-8 sejak September 2022 hingga Juni 2023.

Nuxcle dinobatkan sebagai Best of The Best Startup dan mendapatkan reward berupa dana hibah untuk pengembangan serta penguatan fundamental bisnis ke depan.

Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng mengatakan, dengan mengambil peran sebagai digital ecosystem enabler, Telkomsel konsisten dalam membuka semua peluang kemajuan melalui beragam inovasi bernilai tambah yang mendorong penguatan ekosistem digital di Indonesia.

“Melalui NextDev, kami berharap dapat memperkuat fundamental bisnis dan dampak positif dari early-stage digital startup Indonesia,” kata Derrick Heng.

Dengan fondasi startup yang sustainable serta semakin kuat bersama NextDev, Telkomsel bersama ekosistem startup nasional dapat berkolaborasi memberikan dampak signifikan bagi inklusi ekosistem digital, dengan pemanfaatan teknologi terkini.