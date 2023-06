7 Rating Drama Korea Terbaru Juni 2023, My Perfect Stranger Ratingnya Mandek

Ilustrasi, rating drama Korea terbaru My Perfect Stranger. Drakor My Perfect Stranger stagnan, simak Update 7 rating drama Korea terbaru di Juni 2023.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada drama Korea My Perfect Stranger dalam daftar rating drama Korea terbaru di Juni 2023.

Drama Korea terbaru My Perfect Stranger ratingnya stagnan untuk tiga pekan.

Rating drama Korea terbaru Delightfully Deceitful merosot setelah sempat melonjak naik.

Sementara, drama Korea terbaru Queen of the Mask dan Oh Young Shim berakhir.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Rabu (14/6/2023):

1. My Perfect Stranger (2023)

Drakor My Perfect Stranger ratingnya stabil di episode terbaru dengan meraih 4,5 persen dari 4,6 persen.

Dan dua episode pekan lalu juga ratingnya sama.

Kedua rating di episode tersebut, sedikit lebih rendah dari episode sebelumnya yakni 4,7 persen dari 4,2 persen.

Sebelumnya perolehan rating My Perfect Stranger berada di angka 4 persen, setelah sempat merosot di angka 3,8 persen.

Drama ini dibintangi Kim Dong Wook dan Jin Kin Joo, bergenre fantasi komedi yang mengisahkan perjalan waktu.

2. Delightfully Deceitful (2023)

Rating drakor Delightfully Deceitful merosot di episode terbaru dengan meraih 4 persen dari 4,5 persen.

Sebelumnya sempat di angka 4,3 persen dan 3,5 persen untuk dua episode terakhir.