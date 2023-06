9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yura Girl's Day, Pemain Drakor Destined With You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Intip deretan rekomendasi drama Korea terbaru Yura Girl's Day, pemain drakor terbaru Destined With You.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Yura Girl's Day punya beragam genre termasuk genre romantis.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Yura Girl's Day juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti penggemarnya.

Usai membintangi drakor Forecasting Love and Weather (2022), kini Yura akan memerankan drama terbaru berjudul Destined With You.

Drama ini rencananya akan tayang pada Agustus 2022 mendatang.

Drama bergenre romantis dan fantasi ini disutradarai oleh Nam Ki Hoon.

Sementara itu, penulis naskah pada drama ini adalah Noh Ji Sul.

Pada drama ini Yura akan menjadi pemeran utama dengan nama tokoh Yoon Na Yeon.

Berikut rekomendasi drakor terbaru Yura pemain Destined With You

1. Forecasting Love and Weather (2022).

2. Now, We Are Breaking Up (2021).

3. Find Me in Your Memory (2020).

4. Psychopath Diary (2019).

5. Radio Romance (2018).