Polres Metro Polda Lampung Jebak Mucikari di Kosan, Terlibat Prostitusi Online Via WhatsApp

Tribunlampung.co.id, Metro - Jebak mucikari di Metro dengan uang Rp 2 Juta, kini para pelakunya berjumlah 3 orang dicokok jajaran Polda Lampung.

"Kami mendapatkan informasi bahwa tersangka menyediakan jasa perempuan kepada orang yang dikenal. Lalu tim menggunakan Whatsapp di HP milik saksi untuk chatt dengan tersangka, menanyakan apakah ada stok perempuan yang siap dibooking," ujar Kapolres Metro, Polda Lampung, AKBP Heri Sulistyo Nugroho, melalui Kasatreskrim Polres Metro Iptu Mangara Panjaitan, Selasa (13/6/2023).

Melalui pesan Whatsapp, tim meminta tersangka membawa 2 perempuan untuk dipilih saat di lokasi, Senin (12/6/2023) sekira pukul 18.30 WIB.

Tidak menunggu lama setelah tim tiba kosan Jalan Budi Utomo, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, datang tersangka membawa dua korban tersebut.

"Kemudian tersangka masuk ke dalam kamar beserta kedua orang perempuan (korban) dam anggota tim memberikan uang sebesar Rp 2 juta kepada tersangka untuk biaya booking kedua perempuan tersebut," beber dia.

Baca juga: Tak Tahu Diri, Dikasih Tumpangan Tidur Malah Curi Motor Teman, Akhirnya Dibekuk Polda Lampung

Baca juga: Polres Way Kanan Polda Lampung Pastikan Kamtibmas di Baradatu Kondusif

Tak berselang lama, datang rekan-rekan tim dari Unit PPA dan Tekab 308 Presisi Polres Metro melakukan penangkapan.

"Kini kedua perempuan (korban) dibawa ke Polres Metro guna penyidikan lebih lanjut,” jelas Iptu Mangara.

Dari kejadian tersebut tim mengamankan barang bukti uang tunai Rp 2 juta, 1 HP Oppo A57 warna biru, 1 HP Vivo warna gradasi hitam biru, 1 HP Samsung Galaxi A72 warna hitam dan 1 mobil Merk Daihatsu Sigra warna putih.

"Tiga orang tersangka turut diamankan, diantaranya adalah pasangan suami istri inisial KS (47) sebagai istri dan AW (32) suami," jelasnya.

KS beralamatkan di Sumbersari Bantul, Metro Selatan, sementara KS beralamatkan di Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur. Satu temannya inisial ST (42) alamat Kelurahan Negeri Galih Rejo, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) UURI No 21 Tahun 2007 dan Pasal 88 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang Undang.

"Mengenai dua orang sebagai korban prostitusi online ini yaitu berinisial HL (17) alamat Lampung Tengah dan RAP (29) alamat Kota Metro," papar dia.

(Tribunlampung.co.id)