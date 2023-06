Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kang Young Seok, Pemain Drakor Day of Kidnapping

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kang Young Seok yang bisa dinikmati pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Kang Young Seok, pencinta drama bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea Kang Young Seok juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, Kang Young Seok mendapatkan peran di dalam drama Korea Day of Kidnapping.

Adapun drakor Day of Kidnapping merupakan drama bergenre thriller komedi yang menceritakan kisah penculikan anak jenius usia 11 tahun.

Dalam serial tersebut Kang Youg Seok berperan sebagai Jayden.

Dia diceritakan merupakan seorang fund manager di sebuah perusahaan.

Pada drakor Day of Kidnapping, Kang Young Seok akan beradu akting dengan Yoon Kye Sang, Kim Shin Rok, Park Sung Hoon.

Rencananya, drama ini akan tayang pada paruh kedua tahun 2023 di saluran ENA.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Kang Young Seok.

1. Poong, The Joseon Psychiatrist 2 (2023).

2. Mental Coach Jegal (2022).

3. Insider (2022).

4. Military Prosecutor Doberman (2022).

5. Undercover (2021).

6. When My Love Blooms (2020).

7. 100 Days My Prince (2018).

8. Should We Kiss First (2018).

9. Revolutionary Love (2017).

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)