Fandy Christian Tulis Pesan Menyentuh saat Anak Ulang Tahun, Banjir Cibiran

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Aktor Fandy Christian banjir cibiran saat dirinya menulis pesan menyentuh untuk anaknya yang sedang berulang tahun.

Dalam unggahan terbarunya, suami Dahlia Poland tersebut terlihat berdiri di belakang putrinya, Rose sambil ikut meniup lilin kue anaknya.

Sambil menyelipkan lagu Tom Rae yang berjudul Dear Daughter, I Loe You, Fandy Christian kemudian menuliskan pesan untuk sang buah hati.

Dia mengatakan bahwa Rose adalah anak kebanggaan dan berjanji tidak akan membuat sang anak bersedih.

"Rose, kamu itu kebanggaanku. Nggak peduli sesulit apa hidupku, aku nggak akan pernah membiarkan kamu bersedih," tulis Fandy Christian dalam bahasa Inggris, dikutip dari Instagram pribadinya, Kamis (15/6/2023).

"Pada akhirnya, senyumanmu lah yang paling penting bagiku!!" sambung ayah tiga anak tersebut.

Sayangnya, unggahan Fandy Christian ini justru dibanjiri dengan cibiran netizen.

Banyak warganet yang membandingkan ucapan sang aktor dengan kelakuannya.

Pasalnya beberapa waktu lalu, Fandy Christian diterpa kabar selingkuh dengan rekan kerjanya.

Kabar tersebut bahkan diungkapkan oleh istrinya, Dahlia Poland di media sosial.

Dia diketahui sempat memergoki chat mesra Fandy Christian dengan wanita lain yang diduga Andy Annisa.

Tak ayal kabar tersebut membuat heboh publik.

"Kalau sayang dan cinta banget sama anak, jangan sakiti ibunya..supaya mereka juga tidak rasakan sakit ibunya," tutur seorang warganet.

"Anak gak mau bikin sedih, istri boleh ya pak bro," sindir netizen.

"Lucu bgt captionnya 'never let sadness touch you' tp kelakuannya begitu wkwkw kalo tuh bocil dah paham sm masalah kemarin kalo ditakol ya minimal gamau ketemu lu, bapak fandy (emoji tertawa)," ujar lainnya.

