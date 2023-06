Sidokkes Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Pelatihan Bantuan Hidup Dasar

Kegiatan bakti kesehatan Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Sidokkes Polres Way Kanan, Polda Lampung, menggelar kegiatan Bakti Kesehatan berupa pelatihan hidup dasar (Basic Life Support), Kamis (15/6/2023).

Pembukaan pelatihan turut dihadiri Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna, didampingi Ketua Cabang Bhayangkari Way Kanan Penty Teddy Rachesna di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna mengatakan, sosialisasi dan pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke 77 tahun 2023.

"Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan kepada para personel dan pelajar tentang langkah-langkah pertolongan pertama jika adanya kecelakaan di sekitar kita," ujar Teddy.

“Sehingga dapat mempraktikan sesuai dengan prinsip penanganan dan penilaian penderita atau korban dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kemampuan dengan tepat dan benar apabila menemui kejadian yang tidak diinginkan atau kecelakaan tersebut," imbuhnya.

Kegiatan pelatihan diisi oleh Pemateri Case Manager Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam dr Leli Apriyani.

Dalam paparannya dr Leli Apriyani menjelaskan pengertian BLS yakni tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menolong seseorang yang mengalami henti napas (respiratory arrest) dan atau henti jantung (cardiac arrest) secara tiba-tiba agar fungsi pernapasan dan sirkulasi kembali normal.

"BLS harus dilakukan sesegera mungkin untuk mempertahankan ventilasi paru dan sirkulasi jantung sehingga darah yang berisi oksigen dapat diedarkan ke seluruh tubuh dan terhindar dari kerusakan organ hingga kematian," kata dia.

Para peserta pelatihan nampak antusias dan semangat dalam memberikan pertanyaan.

Kegiatan diikuti oleh peserta yang terdiri anggota polri, santriawan dan santriwati Pondok pesantren Bahrul Ulum Kampung Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu.

(Tribunlampung.co.id)