Polres Way Kanan Polda Lampung Sambangi Ponpes Assidiqiyah 11

Kunjungan jajaran Polres Way Kanan ke salah satu ponpes

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, menyambangi pengurus / tenaga pendidik dan santri di Ponpes Assidiqiyah 11, Kampung Labuhan Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan, Jumat (15/6/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui KBO Satbinmas Polres Way Kanan Ipda Mukhtiar menyampaikan, kegiatan Jumat Curhat ini dilakukan sebagai acuan dalam Program Quick Wins Presisi guna meningkatkan optimalisasi pelayanan kepolisian.

"Kami mengajak pimpinan dan pengurus ponpes untuk berpartisipasi dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Way Kanan," ujar Ipda Mukhtiar, Jumat (16/6/2023).

Selain itu, kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk bersinergi untuk menangkal radikalisme dan intoleransi demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Lanjutnya, kepolisian siap membantu dan bekerjasama dengan dengan Ponpes Assidiqiyah 11 dalam hal memberikan sosialisasi tentang kenakalan remaja, bullying (perundungan) , tindakan kriminal, etika berlalu lintas dan cerdas aman bermedia sosial kepada para santri di ponpes tersebut.

Baca juga: Polsek Way Serdang Polda Lampung Salurkan Bansos ke Ponpes Al-Faizin Desa Buko Poso

Baca juga: Kapolres Jajaran Polda Lampung Ikuti Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Lampung Tengah

"Tentunya, kami berpesan, sebaiknya tenaga pendidik dalam mendidik bersikap memiliki rasa kasih sayang, bersikap konsisten dan berkomitmen dalam segala hal yang melibatkan anak," pinta dia.

Selanjutnya menggunakan kalimat singkat, jelas dan padat serta contohkan hal baik kepada santri.

"Tanamkan kepercayaan bahwa kita merupakan sosok yang bertanggung jawab dan menjadi panutan," ujarnya.

Terakhir agar memberikan teguran bila ada pelanggaran dan memberikan pujian jika dapat melaksanakan hal yang positif.

Pimpinan Ponpes Assidiqiyah 11 H Imam Murtado menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan Polres Way Kanan beserta rombongan ke ponpes ini.

(Tribunlampung.co.id)