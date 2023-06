Polsek Way Tuba Polda Lampung Salurkan Paket Sembako Sambut HUT Bhayangkara ke 77

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Sambut Hari Bhayangkara Ke-77, Polsek Way Tuba, Polres Way Kanan, Polda Lampung, sambangi warga untuk menyalurkan bantuan paket sembako.

"Polsek Way Tuba, Polres Way Kanan, Polda Lampung menyambangi warga dan menyalurkan bantuan sosial (bansos) di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan," ujar Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Way Tuba Iptu H Yudhianto, Jumat (15/6/2023).

Dia menyampaikan, penyaluran bansos berupa paket sembako diperuntukkan masyarakat yang kurang mampu dan sakit.

Menurut Yudhianto, kegiatan ini dilakukan sembari silaturahmi dengan warga guna menunjang tugas kepolisian dalam menciptakan kamtibmas kondusif juga kehadiran kepolisian di tengah-tengah masyarakat dapat dirasakan.

Masyarakat yang menjadi prioritas menerima bantuan paket sembako yakni Mbah Suratin, Dusun Pasundan, Kampung Way Tuba (lansia dan hidup sendiri).

Mbah Sutinah di Kampung Way Tuba Asri (lansia dan sakit), Mbah Tugirah di Kampung Beringin Jaya (lansia) dan Bapak Sadikin di Kampung Beringin Jaya (rumahnya terbakar).

Dia berharap bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako berisi beras, gula pasir, gandum, minyak makan, mie instan dan susu ini sedikit dapat meringankan kebutuhan sehari-hari mereka.

(Tribunlampung.co.id)