Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sinopsis drama Korea terbaru She Dreams Of Cinderella yang dibintangi aktris Kim Ji Eun.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru She Dreams Of Cinderella, penyuka drama bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, sinopsis drama Korea terbaru She Dreams Of Cinderella juga menyimpan cerita yang menarik untuk diikuti.

Nama Kim Ji Eun sebelumnya terkenal melalui drama One Dollar Lawyer (2022) dan Again My Life (2022).

Kini, aktris cantik tersebut akan membintangi drakor terbaru berjudul She Dreams Of Cinderella bersama Baek Mi Kyung.

Perlu diketahui, drama ini disutradarai langsung oleh Baek Mi Kyung.

Drakor produksi TVING ini bergenre komedi dan romantis.

Lantas seperti apa sinopsis drakor terbaru She Dreams Of Cinderella?

Drama ini menceritakan tentang kisah cinta seorang wanita.

Wanita tersebut memiliki mimpi menjadi Cinderella, suatu saat mimpinya tersebut terkabul.

Namun, siapa sangka ia juga mengalami pengalaman pahit.

Di tengah peristiwa tersebut akhirnya ia bertemu dengan seorang pangeran berkuda putih yang tidak percaya pada cinta.

Rencananya drama ini akan tayang pada 2024 mendatang.

