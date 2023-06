Ameena Sudah Bisa Panggil Gemmi ke Kris Dayanti, Aksinya Banjir Pujian 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ameena kini sudah bisa panggil sang nenek Kris Dayanti dengan sebutan Gemmi, aksinya banjir pujian warganet.

Putra sulung Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tengah jadi primadona.

Bagaimana tidak, tingkah gemas Ameena Hanna Nur Hatta mampu membuat orang di sekitarnya merasa senang dan terhibur.

Ameena bahkan sudah mulai mengenali satu per satu keluarga besarnya.

Salah satunya yakni sang nenek, Kris Dayanti.

Seperti momen lucu yang baru-baru ini viral di media sosial.

Melansir dari Grid.id dari postingan akun Instagram @krisdayanti_news yang diunggah Rabu (14/6/2023), beredar video singkat di mana Ameena sudah bisa memanggil neneknya itu dengan jelas.

Mulanya terlihat Ameena tengah mencari keberadaan Kris Dayanti dan berjalan dengan tertatih-tatih.

Krisdayanti sendiri kala itu tampak sedang memilah baju tak jauh dari tempat Ameena berdiri.

Setelahnya, Ameena tampak memanggil sang nenek dengan sebutan Gemmi.

"Gemmi," ucap Ameena.

Mendengar sang cucu memanggilnya, Kris Dayanti segera merespon.

"Dalem. Yes, what can i do for you," ucap Kris Dayanti.

Melihat hal tersebut, banyak netizen pun terkesima dengan aksi Ameena.