Lucinta Luna Pakai Filter Mirip Artis Korea, Langsung Ketagihan Oplas Lagi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Artis Lucinta Luna memakai filter sampai jadi mirip dengan artis Korea, ia malah ketagihan untuk melakukan operasi plastik lagi.

Lucinta Luna baru-baru ini mengunggah foto yang wajahnya diedit dengan menggunakan aplikasi Artificial Intelligence (AI) yang menjadikan wajahnya mirip dengan idol Korea.

Saat melihat wajah cantiknya itu, Lucinta Luna langsung ketagihan lakukan operasi plastik lagi.

Hasil foto yang diedit itu membuat Lucinta memang terlihat mirip orang Korea.

Pemilik nama asli Ayluna Putri ini memang selalu kegirangan jika dibilang mirip dengan artis Korea.

"My name is Kim Lucinta Luna," tulis Lucinta Luna dikutip pada Kamis (15/06/2023).

Melihat foto itu, membuat perempuan berusia 33 tahun ini ingin melakukan operasi plastik lagi.

Padahal, diketahui belum lama ini ia telah menjalani oplas di Thailand.

"Fix mumpung di Bangkok, mau genti muka lagi mirip begini," tulisnya lagi.

Postingan itu pun mendapat beragam reaksi netizen.

"Maunya pas oplas kemarin request wajahnya yang begini," ujar netizen.

"Yuk oplas lagi biar kaya Kim Chi," guyon netizen.

"Eh kenapa cocok banget," jelas netizen.

"Plis udah, jangan oplas lagi," ungkap netizen.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)