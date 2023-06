Lucinta Luna Pamer Foto Pakai Filter Korea, Kecantikannya Disorot

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kecantikan Lucinta Luna banjir sorotan saat dia pamer foto pakai filter ala artis Korea.

Dia juga mengungkapkan ingin melakukan operasi plastik lagi.

Keinginannya itu muncul sejak viralnya filter Korea di media sosial.

Lantaran tak ingin ketinggalan tren, Lucinta Luna juga membagikan fotonya yang sudah diedit menggunakan filter seperti artis Korea.

Total ada 10 foto yang dibagikan olehnya.

"My name is Kim Lucinta Luna," tulis Lucinta Luna di Instagram, dikutip Sabtu (17/6/2023)

Di unggahan yang sama itu pula, dia mengungkapkan ingin melakukan operasi plastik lagi demi bisa mirip artis Korea.

Terlebih, Lucinta Luna pun sedang berada di Thailand.

"Fix mumpung di Bangkok ganti muka lagi mirip begini," sambungnya.

Unggahan berisi foto Lucinta Luna itu pun banjir sorotan netizen.

Tak sedikit warganet yang memuji hasil editing dari fotonya tersebut.

"Kaget ku kira aktor Korea," kata salah seorang netizen.

"Kenapa gak oplas lagi aja sampe begini?" sambung lainnya.

"Kak luna cantiikk," puji yang lain.

"Lah kok bisa sesempurna ini ya," tutur netizen lainnya. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)