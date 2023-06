Sinopsis Drama Korea Terbaru She Dreams Of Cinderella, Kisah Wanita jadi Cinderella

Sinopsis drama Korea terbaru She Dreams Of Cinderella yang bercerita tentang wanita yang terwujud menjadi Cinderella.

Sinopsis drama Korea terbaru She Dreams Of Cinderella yang bercerita tentang wanita miliki mimpi jadi Cinderella.

Selanjutnya dalam sinopsis drama Korea terbaru She Dreams Of Cinderella, mimpi tersebut terwujud.

Di sinopsis drama Korea terbaru She Dreams Of Cinderella ini juga wanita itu bertemu dengan pangeran berkuda putih.

Namun, siapa sangka ia juga mengalami pengalaman pahit.

Sebeb seorang pangeran berkuda putih yang ditemuinya tidak percaya pada cinta.

Bagaiman selanjutnya kisah tersebut maka nantinya saja drakor She Dreams Of Cinderella.

Rencananya drakor ini akan tayang pada 2024 mendatang.

Drakor ini menggaet Kim Ji Eun sebagai pemainnya.

Nama Kim Ji Eun sebelumnya terkenal melalui drama One Dollar Lawyer (2022) dan Again My Life (2022).

Kini, aktris cantik tersebut akan membintangi drakor terbaru berjudul She Dreams Of Cinderella bersama Baek Mi Kyung.

Drakor ini disutradarai langsung oleh Baek Mi Kyung.

Lalu untuk produksi dilakukan TVING.

Drakor ini bergenre komedi dan romantis.

Selain bermain di She Dreams Of Cinderella, aktris Kim Ji Eun juga bermain di drakro lainnya.