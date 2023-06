7 Rating Drama Korea Terbaru Juni 2023, King The Land Tayang Perdana

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Ada drakor King the Land di dalam daftar rating drama Korea terbaru Juni 2023.

Tayang perdana 17 Juni 2023, drama Korea terbaru King the Land meraih rating yang baik.

Begitu pula dengan rating drama Korea terbaru See You in My 19th Life.

Berikut adalah daftar rating drama Korea terbaru di Juni 2023 dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (18/6/2023):

1. King the Land (2023)

Drama Korea terbaru King the Land baru saja tayang pada 17 Juni 2023 mencetak rating baik di angka 5,1 persen.

Drakor terbaru bergenre romantis ini mengisahkan tentang chaebol pewaris hotel dengan karyawannya.

2. See You in My 19th Life (2023)

See You in My 19th Life menjadi salah satu drama Korea terbaru yang tayang pada 17 Juni 2023.

Mengawali penayangannya, rating See You in My 19th Life cukup baik yakni di angka 4,3 persen.

3. Dr Romantic 3 (2023) - END

Perolehan rating drama Korea Dr Romantic 3 berakhir dengan rating tinggi yakni di angka 16,8 persen.

Jelang tamat, drama Korea terbaru Dr Romantic 3 mengalami penurunan rating dari episode sebelumnya.

Pada episode 15, serial tersebut mendapatkan rating 14 persen.