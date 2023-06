9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Seol, Pemeran Drakor Man and Woman

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Intip deretan rekomendasi drama Korea terbaru Lee Seol, pemain drakor terbaru Man and Woman.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Lee Seol punya beragam genre termasuk genre romantis.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Seol juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti penggemarnya.

Lee Seol diketahui akan membintangi drakor terbaru berjudul Man and Woman.

Drama ini juga dibintangi oleh anggota boyband Super Junior yaitu Lee Donghae.

Drakor Man and Woman merupakan drama adaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama.

Pada drama ini, Lee Seol akan memerankan tokoh Han Sung Ok.

Rekomendasi drama Korea dibintangi Lee Seol

1. One Ordinary Day (2021).

2. D.P. (2021).

3. When the Devil Calls Your Name (2019).

4. Less than Evil (2018).

5. Room Of Her Own (2018).

6. Hello, Stranger (2017).