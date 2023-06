Polsek Gunung Labuhan Polda Lampung Ringkus Pelaku Curat Puluhan Bibit Sawit 

Bibit pohon sawit yang dicuri pelaku di Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Presisi Polsek Gunung Labuhan, Polres Way Kanan, Polda Lampung, meringkus pelaku curat pohon bibit sawit di Kampung Bengkulu, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan.

"Pelakunya adalah NM alias MUD (32) warga Dusun 4 Kayu Liak, Kampung Tiuh Balak II, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan," ungkap Kapolres Way Kanan, Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Gunung Labuhan Iptu Abdul Haris, Minggu (18/6/2023).

Kronologi kejadian pada Senin (15/5/2023) pukul 17.00 WIB saat korban Agustinus Ardianto hendak pulang dari kebun miliknya, masih melihat bibit sawit tersebut di tempatnya.

Keesokan hari saat korban ke kebun, ia kehilangan 80 pohon bibit sawit yang ditanam sejak dua bulan lalu.

"Akibat kejadian tersebut korban melaporkan ke Polsek Gunung Labuhan guna di proses lebih lanjut," terangnya.

Kronologi penangkapan pada Rabu (14/6/2023) sekira pukul 23.30 WIB anggota Polsek Gunung Labuhan mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku NM alias MUD ada di rumahnya.

Atas informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Gunung Labuhan di backup Unit Tekab 308 Presisi Polres Way Kanan melakukan penyelidikan.

"Didapati pelaku di dalam rumah selanjutnya petugas langsung mengamankan pelaku tanpa perlawanan," beber dia.

Atas kejadian itu, pelaku pencurian bersama barang bukti 60 puluh bibit pohon sawit dibawa dan diamankan ke Polsek Gunung Labuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Jika terbukti bersalah yang bersangkutan dapat dikenai pasal 363 KUHP,“ tandasnya.

(Tribunlampung.co.id)